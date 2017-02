Drawn to Death: il nuovo gioco di David Jaffe uscirà il 4 aprile

hanno annunciato chesarà disponibile sul PlayStation Store dal 4 aprile al prezzo di 19,99 dollari/euro.

L'annuncio della data di uscita del gioco è stato accompagnato da un nuovo video diario di sviluppo che include una sessione di Q&A con David Jaffe (autore noto per i suoi lavori su God of War e sulla serie Twisted Metal), il quale svela alcuni dettagli sul suo nuovo progetto. Drawn to Death uscirà solamente in formato digitale in esclusiva su PlayStation 4.