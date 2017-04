Drawn to Death: nuovo trailer dedicato ad Alan

e lo sviluppatorehanno oggi pubblicato il quinto character trailer di, questa volta focalizzato sul personaggio di Alan.

Il filmato, che trovate in cima alla notizia, ci permette quindi di dare uno sguardo alle caratteristiche principali di Alan, e di osservare le sue abilità speciali. In aggiunta, la software house ha reso disponibile una descrizione illustrata del personaggio dallo stile estetico "scarabocchiato", esattamente come quello presente nel gioco stesso.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Drawn to Death è disponibile ora per PlayStation 4. Per questo mese, il titolo è scaricabile gratuitamente dagli utenti PlayStation Plus; qui trovate il trailer dedicato a Bronco pubblicato nella giornata di ieri.