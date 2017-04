Drawn to Death: il nuovo trailer ci presenta Cyborgula

e lo sviluppatorehanno pubblicato nella giornata odierna un nuovo trailer dedicato al recente, particolare sparatutto ideato da David Jaffe, creatore di

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, ci presenta Cyborgula, uno dei sei personaggi giocabili all'interno del titolo. Qui vengono mostrate le peculiarità del cyber-vampiro ed esibite le sue abilità uniche: Swarm of Darkness, Vampire Vision, Blood Seekers, Vampire Flight, e Self Destruct.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Drawn to Death è disponibile su PlayStation 4. Il titolo è compreso nella Instant Game Collection di PlayStation Plus per il mese di aprile; seguendo questo indirizzo potete dare uno sguardo ad altri tre filmati tratti dal gioco.