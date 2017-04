ha pubblicato l'aggiornamento 2.06 di, titolo uscito a inizio aprile e disponibile gratuitamente per gli abbonatifino alla fine del mese corrente.

L'update 2.06 include alcuni oggetti speciali a tema Pasqua e aggiunge i video di alcuni personaggi e la mappa Vertigo, la quale però sarà sbloccata solamente a partire dalla prossima settimana. Oltre a questo, la patch corregge alcuni bug e miglior il bilanciamento del gameplay.

Drawn to Death è ora disponibile per il download dal PlayStation Store al prezzo di 19.99 euro, gratis per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.