Drawn to Death sarà gratuito per tutti gli abbonati PlayStation Plus

Attraverso le pagine del blog ufficiale PlayStation, David Jaffe ha annunciato che Drawn to Death sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati del servizio PlayStation Plus. Lo shooter di The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency farà il suo debutto il 4 aprile in esclusiva su PlayStation 4.

"Ogni qualvolta mi son sentito dire che Drawn to Death sarebbe stato un titolo perfetto per PlayStation Plus, mi sono sempre morso la lingua", ha dichiarato Jaffe. "Fino ad ora, potevo solo dire 'sì, sarebbe una buona idea'. Stiamo lavorando al titolo da quasi tre anni, e col passare del tempo è diventato un gioco competitivo davvero promettente. Spero che i giocatori ci aiutano a creare una fantastica community".

Drawn to Death uscirà il 4 aprile in esclusiva su PlayStation 4, e sarà disponibile gratuitamente per tutti gli iscritti al servizio PlayStation Plus.