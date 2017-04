Drawn to Death: un trailer ci presenta Bronco

continuano a presentarci i personaggi selezionabili di, il third person shooter multiplayer firmato David Jaffe.

Con il filmato di oggi facciamo la conoscenza di Bronco e delle sue abilità. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Drawn to Death è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 al prezzo di 19.99 euro, mentre gli abbonati al PS Plus potranno scaricarlo gratuitamente entro la fine del mese, dal momento che il gioco fa parte della Instant Game Collection di aprile, assieme a 10 Second Ninja X, Lovers in a Dangerous Spacetime, Curses ‘n Chaos, Alien Rage – Extended Edition e Invizimals: the Lost Kingdom.