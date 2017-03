Drawn to Death: video gameplay in compagnia di David Jaffe

PlayStation Underground, in collaborazione con lo sviluppatore The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency, ci propongono 20 minuti di gameplay per l'esclusiva PlayStation 4 Drawn to Death, disponibile gratuitamente nel mese di aprile per gli abbonati PlayStation Plus.

Ospite speciale del video è David Jaffe, capo dello studio The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency e creatore di God of War e Twisted Metal. Il titolo è un caotico sparatutto in terza persona che promette di andare oltre le meccaniche convenzionali del genere, con uno stile artistico particolare e personaggi che nascono dal quaderno di un adolescente.

Drawn to Death uscirà il 4 aprile in esclusiva su PlayStation 4, e sarà distribuito gratuitamente nello stesso mese per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.