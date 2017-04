Drawn to Death: i voti della stampa internazionale

Disponibile tra i titoli didelha ricevuto i primi voti dalla stampa internazionale. Il nuovo gioco di, autore conosciuto per i suoi contributi alle saghe di God of War e Twisted Metal, non è riuscito a convincere del tutto la critica di settore.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Drawn to Death ha ottenuto una media pari a 58 su Metacritic, raccogliendo valutazioni mediamente poco entusiasmanti. Il gioco ha preso 80/100 su Pushsquare, 70/100 su Dualshocker e 65/100 su Vandal Online, fino a scendere sotto la sufficienza con il 50/100 di Game Informer e il 40/100 di IGN. Sulle pagine di Everyeye.it, invece, il titolo è stato accolto con un 7/10 (come potete leggere nella recensione curata dal nostro Alessandro Bruni).

