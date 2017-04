Dreamfall Chapters esce il 5 maggio su console, aperti i preordini sul PSN

: Dopo aver pubblicato ilquesta mattina,hanno annunciato chesarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One il 5 Maggio in Europa. E’ possibile effettuare il pre-order su PSN store al prezzo di 29,99€, ricevendo in regalo un tema esclusivo.

Seguendo i due eroi, il video esplora i due affascinanti e diversi mondi che danno vita a Dreamfall Chapters. Il ruolo da sognatrice di Zoe è molto importante per ripristinare l’equilibrio tra i due mondi. La sua capacità le permette di trasferire un’immagine di se stessa nel magico mondo di Arcadia – la casa di Kian – che è esattamente l’opposto del mondo futuristico e cyberpunk, Stark, nel quale lei vive.

Dreamfall Chapters è un’avventura 3D ambientata in due mondi paralleli: il primo una visione oscura e cyberpunk del nostro futuro, l’altro un magico reame fantasy. Il gioco segue due improbabili eroi ed il loro viaggio attraverso i mondi per salvare il tessuto stesso della realtà che sta cadendo a pezzi. Dreamfall Chapters è un’avventura matura, emozionante, oscura, magica e commovente che sorprenderà i giocatori. Entrambe le versioni console offrono numerosi miglioramenti: modelli dei personaggi rielaborati, animazioni migliorate, illuminazione ed effetti speciali. Ed ovviamente, degli effetti sonori migliorati.