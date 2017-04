Dreamfall Chapters: pubblicato il nuovo trailer Two Worlds

ha pubblicato un nuovo trailer di, intitolato, per promuovere il lancio delle versioni Xbox One e PlayStation 4 del gioco, in arrivo nei negozi il prossimo 5 maggio.

Le edizioni per console di Dreamfall Chapters godranno di numerose migliorie, tra cui modelli poligonali migliorati e arricchiti, animazioni più curati, effetti di luce non presenti nell'edizione PC e in generale varie ottimizzazioni grafiche e tecniche. Da segnalare anche la presenza della colonna sonora rimasterizzata, con alcuni brani aggiuntivi prodotti per l'occasione.