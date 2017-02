Dreamfall Chapters: svelati alcuni dettagli sulla colonna sonora

Il compositore Simon Poole, conosciuto per aver realizzato svariate colonne sonore nel settore videoludico come per, ha creato i 48 brani che si sposano alla perfezione con l’atmosfera di

"Per la Colonna Sonora di Dreamfall Chapters ho voluto creare un’atmosfera immersiva che mescola elementi tradizionali e contemporanei. La storia profonda e coinvolgente del gioco ci trasporta in due mondi ricchi e vibranti, che contengono molti personaggi fantastici. Volevo che la musica riflettesse la magia e la meraviglia di questi due mondi in contrasto, rafforzando la componente emozionale del viaggio intrapreso dai personaggi principali." Ha dichiarato Simon Poole.

Inoltre, Simon Poole ci racconta di come la registrazione della colonna sonora sia stata praticamente un affare di famiglia: "Le due cantanti presenti sono mia moglie e mia figlia. Mia moglie è una cantante professionista che si chiama Ingvild Hasund, e in una delle sue canzoni, Rush, c’è anche mia madre che suona il violoncello, il brano è presente nell’ originale Dreamfall The Longest Journey, del 2006. Per i fan del gioco originale, ho inserito la canzone in questa nuova colonna sonora, ma in una forma più aggiornata e più orchestrata, Rush Redux. Mia figlia, di 6 anni, al momento, canta l'assolo nella traccia Prologue, e mi viene un groppo in gola ogni volta che la sento."

Una traccia audio della colonna sonora del gioco può essere ascoltata cliccando qui. La colonna sonora completa per PlayStation 4 è inclusa nel gioco come codice scaricabile mentre per Xbox One come formato disco MP3. Dreamfall Chapters uscirà su console il 5 Maggio e offrirà la storia completa inclusi i 5 episodi bonus, in versione fisica e digitale al prezzo di 29,99 €.

Dreamfall Chapters è un’avventura 3D ambientata in due mondi paralleli: il primo una visione oscura e cyberpunk del nostro futuro, l’altro un magico reame fantasy. Il gioco segue due improbabili eroi ed il loro viaggio attraverso i mondi per salvare il tessuto stesso della realtà che sta cadendo a pezzi. Dreamfall Chapters è un’avventura matura, emozionante, oscura, magica e commovente che sorprenderà i giocatori. Entrambe le versioni console offrono numerosi miglioramenti: modelli dei personaggi rielaborati, animazioni migliorate, illuminazione ed effetti speciali. Ed ovviamente, degli effetti sonori migliorati.