Iltornerà sul mercato a ottobre in una versione aggiornata:approfitterà inoltre di questa occasione per espandere la linea e proporre due nuove colorazioni trasparenti per l'Europa.

Il nuovo DualShock 4 Crystal godrà di connettività USB e Wireless e presenterà il touchpad ridisegnato con barra LED nella parte superiore. Il joypad sarà disponibile ora anche nelle colorazioni Rosso Cristallo e Blu Cristallo, entrambe si affiancano all'edizione standard trasparente.

La disponibilità della nuova linea DualShock 4 Crystal Wireless è prevista per il mese di ottobre, i prezzi non sono stati ancora rivelati.