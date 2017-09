Due nuovi video gameplay per City Shrouded in Shadow

L'utente YouTube 牛沢 ha pubblicato due nuovi video gameplay dedicati a, titolo survival sviluppato dae pubblicato da

City Shrouded in Shadow è un survival game a tema Sci-Fi in cui i giocatori impersoneranno dei normali cittadini alle prese con l'improvvisa invasione di creature colossali e minacciose. Di fondamentale importanza sarà la cooperazione, indispensabile per respingere i mostruosi giganti che invaderanno le città fittizia di Ichi, seminando il panico fra la popolazione.

I due video gameplay che trovate in cima e in calce alla notizia ci mostrano il primo capitolo del gioco. City Shrouded in Shadow uscirà in Giappone il 19 ottobre su PS4 (cancellata la versione per PS Vita). Nessuna novità per quanto riguarda un possibile arrivo in Occidente.