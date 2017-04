Due ore di gameplay di Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia

Lo YouTuber "Tilmendomination" ha pubblicato un video che mostra oltre due ore di gameplay diper Nintendo 3DS: il filmato permette di vedere i primi 127 minuti di gioco tratti dalla versione giapponese, uscita il 20 aprile.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia è il remake di Fire Emblem Gaiden, titolo uscito nel 1992 su Nintendo NES, solamente in Giappone. Questa riedizione presenta un comparto grafico aggiornato, dialoghi doppiati (in lingua inglese) nuove cut-scene e alcune aggiunte alla storia originale, con nuovi dungeon da esplorare e abilità per i personaggi.

Il gioco sarà pubblicato in Europa il 19 maggio, in versione standard (retail e digitale) e nella ricca Limited Edition che include artbook, CD con la colonna sonora e spille in metallo, il tutto racchiuso in un box premium da collezione.