Dungeon Defenders 2 uscirà il 20 giugno su PC, PS4 e Xbox One

Lo sviluppatoreha confermato la data di lancio per: il gioco uscirà il prossimo 20 giugno su PC, Playstation 4 e Xbox One. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

A metà strada tra un tower defense e un gioco di ruolo, Dungeon Defenders 2 è il sequel dell'originale Dungeon Defenders. Il titolo può essere giocato in single player oppure in co-op fino a quattro giocatori, con la possibilità di giocare in locale sulla stessa console in splitscreen. Dungeon Defenders 2 sarà free-to-play su tutte le piattaforme, ma saranno presenti gli acquisti in-game per acquisire nuovi eroi, costumi, oggetti e altro ancora.

