Per festeggiare l'avvio dei saldi di primavera,ha deciso di regalareper PC. Il gioco è ora disponibile per il download gratuito ma affrettatevi, perchè la promozione è valida solamente fino alle 18:00 di domani, sabato 13 maggio.

Per effettuare il download gratis di Dungeons 2 vi basterà cliccare su questo link e successivamente sul tasto verde "Add to Cart", a patto di aver prima effettuato il login su Humble Store con il vostro account. Si tratta di un gioco venduto normalmente al prezzo di 29.99 dollari, un regalo davvero gradito e certamente imperdibile per tutti gli amanti dei giochi RPG con elementi strategici.