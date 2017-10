Dungeons 3 festeggia l'uscita con un divertente trailer di lancio

hanno pubblicato un divertente trailer di lancio per, disponibile ora in Europa su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per chi non lo sapesse, Dungeons 3 è un simulatore di dungeon caratterizzato da una modalità Overworld strategica in tempo reale completamente rivista. La campagna per giocatore singolo è composta da 20 missioni, in grado di garantire, secondo le stime degli sviluppatori, almeno 20 ore di gameplay.

In Dungeons 3 i livelli sono generati a caso, rendendo ogni partita diversa dalle altre. Ci saranno più stanze, più abilità uniche ed è persino compresa una modalità cooperativa per due giocatori. Per l'occasione, torna anche il celebre narratore della serie tanto amato dai fan, che li accompagnerà con la sua inconfondibile voce.

Questa la descrizione fornita da Kalypso: "Il signore dei sotterranei ha trovato un modo per dirigere la campagna di conquista dai confini del proprio nascondiglio, affidando il comando delle sue armate alla sacerdotessa degli elfi oscuri Thalya, strappata al mondo in superficie per farne il suo braccio destro. Ai giocatori il compito di guidare le creature del male per avere la meglio una volta per tutte sulle forze dell'altro mondo!".

Qualcuno tra voi ha già acquistato questo interessante titolo manageriale? Raccontateci cosa ne pensate.