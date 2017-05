Il team di Singaporeha annunciato cheè in fase di sviluppo anche per Nintendo Switch. Il gioco è stato protagonista nel 2015 di una campagna Kickstarter di discreto successo e si prepara a vedere la luce su PC e console nel 2017.

Dusty Raging Fist è un picchiaduro a scorrimento che mette i giocatori nei panni di un coniglio esperto di arzi marziali. Il gioco propone un gameplay frenetico e veloce, con tre diversi personaggi da utilizzare, la campagna potrà essere affrontata in singolo o in co-op con altri due amici.

Altri dettagli non sono noti al momento, Dusty Raging Fist arriverà durante l'anno su PC, PlayStation 4 e Switch, la versione per Xbox One non è prevista.