Dx2 Shin Megami Tensei Liberation: primi dettagli sul gameplay e nuove immagini

ha da poco aggiornato il sito ufficiale di, aggiungendo i primi dettagli sul gameplay del gioco ed alcune immagini. Si tratta di un titolo mobile per dispositivi Android e iOS che fa parte dell'universo videoludico di Shin Megami Tensei, con le rispettive tradizioni e creature.

Il giocatore è chiamato a selezionare il proprio avatar prima di iniziare la storia, che si basa su fondamenti molto semplici: il protagonista decide di scaricare un app che permette a coloro dotati di un determinato potere di evocare demoni virtuali attraverso di essa. Di conseguenza, viene coinvolto in una disputa tra due fazioni, ovvero i Liberators e gli Acolytes.

Le meccaniche del gioco si rifanno ai più classici giochi di ruolo firmati Shin Megami Tensei: c'è la possibilità di incontrare o affrontare demoni, negoziare con loro e convincerli ad unirsi alla nostra causa, fonderli insieme per crearne di più potenti ed arricchire e potenziare la propria squadra. Sarà poi possibile affrontare anche altri evocatori.

Le creature ottenibili sono note all'interno della saga principale e sono ispirate a varie mitologie: troviamo infatti demoni come Jack Frost, Hathor e Thor.

Il gioco arriverà prossimamente, in data non ancora annunciata, su dispositivi Androi e iOS come titolo free-to-play con la presenza di microtransazioni. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation.