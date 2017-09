Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation si mostra in un video gameplay

In occasione del Tokyo Game Show,ha deciso di mostrare il gameplay diin un video di circa 11 minuti durante un evento. Si tratta di un RPG attualmente in sviluppo che fa parte della serie Shin Megami Tensei, sviluppato e pensato per dispositivi mobile.

Potete trovare il video riportato in apertura, che ci mostra le meccaniche del gioco. Come da tradizione per la serie, in Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation è possibile incontrare i demoni (già noti negli altri capitoli), negoziare con essi, combatterli, ottenere la loro collaborazione ed effettuare fusioni per crearne di più forti.

La compagnia ha inoltre rilasciato un'app su Google Play attraverso la quale è possibile guardare il primo trailer del gioco e ricevere informazioni al riguardo.

Al momento non sappiamo quando il gioco sarà disponibile, né ci sono informazioni in merito a un eventuale arrivo dello stesso in Occidente, ma restiamo in attesa di saperne di più.