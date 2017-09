Dx2 Shin Megami Tensei uscirà su iOS e Android entro il 2017 in Giappone

Nel corso del Tokyo Game Show 2017,ha annunciato la finestra di lancio di: il titolo, esclusivamente dedicato al mobile gaming, sarà disponibile entro la fine del 2017 in Giappone su dispositivi iOS e Android.

Viene inoltre rivelato che il principale protagonista maschile sarà doppiato da Yuki Ono, mentre Tarou Fuse sarà interpretato dall'attore Yusuke Kobayashi.

In Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation è possibile incontrare i demoni (già noti negli altri capitoli), negoziare con essi, combatterli, ottenere la loro collaborazione ed effettuare fusioni per crearne di più forti. Su Google Play è possibile scaricare un'app tramite la quale visionare il primo trailer dell'RPG e restare costantemente aggiornati sulle novità. Infine, vi rimandiamo a questo indirizzo qualora vogliate osservare il titolo in azione in 11 minuti di gameplay.