Come promesso tempo fa,ha iniziato a distribuire i 10 DLC gratuiti con cui ha deciso di arricchire ulteriormente l'esperienza offerta da. Da oggi sono disponibili su PC e console i Content Drop #0 e #1.

Tra le novità introdotte, troviamo nuovi nemici (sia umani che zombie), nuove armi (un fucile, revolver Last Wish, il pugnale Kuai e l’ascia Fenri) ed una fazione inedita. I Content Drop sono stati presentati dagli sviluppatori di Techland con un nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Diyng Light è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A fine luglio, il survival horror poteva contare ancora su 500.000 utenti attivi a settimana.