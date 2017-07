Dying Light può contare su 500.000 giocatori attivi a settimana

ha annunciato ufficialmente quanto già trapelato allo scorso E3 di Los Angeles a seguito di una presentazione a porte chiuse: la compagnia polacca continuerà a supportarecon altri dieci DLC gratuiti in arrivo nel corso dei prossimi dodici mesi.

Techland vuole ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del gioco e nei rpossimi mesi arriveranno nuovi nemici, eventi speciali, armi, quest e tanti altri contenuti gratuiti. Pur non avendo riscosso un successo commerciale paragonabile a quello di altre produzioni Tripla A (circa tre milioni di copie vendute) ad oggi Dying Light può contare su 500.000 utenti attivi a settimana.

Nelle prossime settimana lo studio pubblicherà uno speciale "DLC Zero" che introdurrà un piccolo assaggio dei contenuti in arrivo prossimamente. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito.