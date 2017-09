Anche Dynasty Warriors 9 si è presentato in forma giocabile al Tokyo Game Show 2017 grazie a una nuova demo. Con l'occasione sono emersi 20 minuti di gameplay off-screen tratti dalla versione di prova del gioco: i video sono stati riportati in cima e in calce alla notizia.

Ricordiamo che durante l'evento giapponese è stato confermato che Dynasty Warriors 9 uscirà a inizio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e Steam anche in Europa e Nord America, ma si rimane ancora in attesa di una data di lancio precisa. Nell'attesa, oltre a gustarvi i video che vi abbiamo proposto in questa notizia, potete dare uno sguardo ravvicinato ai personaggi inclusi nel gioco e al nuovo modello di PlayStation 4 a tema Dynasty Warriors 9.