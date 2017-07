Dopo iltrapelato a inizio settimana, dal ChinaJoy arrivano altri 30 minuti di gameplay di, nuovo episodio della serie musou diin arrivo a fine anno in Giappone.

Il video permette di vedere 30 minuti di gioco nei panni di Cheng Pu, uno dei nuovi personaggi del roster che potremo utilizzare in Dynasty Warriors 9. Ricordiamo che il nuovo musou di Omega Force è atteso per la fine dell'anno in Giappone, il lancio in Europa e Nord America è previsto per il 2018, le piattaforme di destinazione in Occidente però non sono ancora state confermate.