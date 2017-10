Dynasty Warriors 9 presenterà due modalità grafiche su PS4 Pro e Xbox One X

Akihiro Suzuki, producer di Dynasty Warriors 9 , ha rivelato ai microfoni di Dualshockers che su Playstation 4 Pro e Xbox One X il nuovo capitolo della serie offrirà agli utenti la possibilità di scegliere fra due modalità di visualizzazione.

Proprio come nel caso di Nioh (pubblicato dallo stesso publisher) i giocatori potranno decidere se giocare a 60 fps con risoluzione dinamica (dando quindi la priorità al framerate), oppure a 30 fps con un dettaglio grafico e una pulizia dell'immagine superiore. Il dirigente ha poi dichiarato che al momento non ci sono piani per portare il titolo su Nintendo Switch. Ricordiamo che Dynasty Warriors 9 sarà lanciato nei primi mesi del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e Steam.