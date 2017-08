Dynasty Warriors 9: confermato il lancio anche su Xbox One e PC

ha annunciato chesarà disponibile in Occidente non solo su PlayStation 4 come precedentemente annunciato ma anche su Xbox One e PC Windows (via Steam).

Sia che i giocatori scelgano di seguire le quest della storia principale o che decidano di passare il tempo ad esplorare le immense bellezze naturali della Cina – dai lussureggianti boschi di cedro alle foreste di bambù di Chengdu fino alla mitica Grande Muraglia – la guerra in corso continuerà ad accanirsi durante il loro viaggio. Contrasti, combattimenti, missione secondarie speciali, conflitti su larga scala possono essere intrapresi su volontà del giocatore mentre si avventura in terre più lontane, dando così un senso di libertà di scelta ai giocatori che non sono stati eliminati nei precedenti titoli Dynasty Warriors. Questo range di battaglie dalle scouting mission alla scoperta di potenti ufficiali nemici, dalle azioni di guerrilla ai sottoposti messaggeri e ricognitori, fino ai sabotaggi dei rifornimenti delle truppe nemiche; il successo ottenuto in questi combattimenti garantisce grandi riconoscimenti e ha effetto sulle difficoltà delle future battaglie.

Per espandere ulteriormente le scelte a disposizione del giocatore, Koei-Tecmo sta introducendo anche due nuovi personaggi giocabili, ognuno formidabile nelle sue abilità! Man Chong, dal regno di Wei, é un brillante generale, esparto oratore ed un tattico eccellente. Zhou Cang del regno di Shu é meglio conosciuto per la sua incredibile forza e velocità. Entrambi i personaggi si uniscono ad un forte roster di favoriti dai fan e offriranno una scelta ancora più diversificata per i giocatori che vogliono esplorare diverse storie in diversi regni. A proposito dei "vecchi" favoriti dai fan, Koei-Tecmo renderà disponibili nuovi costumi per Sun Shangxiang, Lu Xun, e la potente divinità demoniaca Lu Bu!