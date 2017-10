Akihiro Suzuki diha annunciato su Twitter che la data di uscita nipponica disarà svelata giovedì 26 ottobre, giorno in cui il nuovo numero di Famitsu arriverà nelle edicole giapponesi.

Il nuovo episodio della popolare serie musou è atteso per l'inizio del 2018 in Giappone, la stessa finestra di lancio è prevista per i mercati occidentali, tuttavia al momento non ci sono ulteriori dettagli riguardo la data di uscita del gioco. Dynasty Warriors 9 arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 mentre non ci sono ancora conferme per una possibile pubblicazione su Switch.