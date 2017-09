Dynasty Warriors 9: Famitsu pubblica alcuni screenshot svelando nuovi personaggi

La pubblicazione odierna di Famitsu punta i riflettori sul Musou open world di prossima uscita:. Gli scatti proposti dalla rivista giapponese svelano diversi personaggi che potremo vedere all'interno dell'ultima fatica di

Tra questi troviamo Xu Sheng, Sima Zhao, Wang Yuanji, Xingcai, Cao Pi, Zhang Bao e Zhenji. Gli screenshot pubblicato non propongono solo le scene degli scontri, ma anche dialoghi tra i personaggi e altre attività secondarie come la pesca e la possibilità di nuotare in fiumi e corsi d'acqua.

Potete consultare le scansione della rivista in calce alla notizia, e vi ricordiamo che Dynasty Warriors 9 uscirà entro quest'anno in esclusiva su PlayStation 4 sul territorio giapponese, mentre la versione occidentale sarà disponibile anche su PC e Xbox One.