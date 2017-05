Dynasty Warriors 9 girerà a 4K/30 fps o 1080p/60 fps su PS4 Pro

Intervistato dal sito taiwanese Bahamuth's Crazy Arcade, il game director diha rivelato che il gioco sarà ottimizzato per, gli sviluppatori sono attualmente al lavoro per sfruttare al massimo le potenzialità della console.

Nello specifico, Atsushi Miyauchi dichiara che su PS4 Pro sarà possibile selezionare tra due diverse modalità di visualizzazione, ovvero 4K/30 fps stabili e 1080p/60 fps, non è chiaro al momento se la risoluzione 4K sarà nativa o dinamica.

Il game director ha ammesso che Dynasty Warriors 8 aveva un comparto tecnico non all'altezza delle aspettative, dovuto alla necessità di far girare il gioco non solo su PS4, ma anche su PlayStation 3. Dynasty Warriors 9 è invece un progetto costruito da zero e realizzato appositamente per PlayStation 4, cosa che permetterà di ottimizzare al meglio il motore grafico. Il gioco è atteso in Giappone nel 2017, la pubblicazione in Occidente è stata confermata ma non ci sono dettagli sulla finestra di lancio per Europa e Nord America.