Dynasty Warriors 9: nuovi dettagli in arrivo l'11 maggio

Tramite il suo profilo Twitter, il producerha rivelato che i primi dettagli suarriveranno il prossimo 11 maggio. La data corrisponde con la pubblicazione del nuovo numero di Famitsu, con ogni probabilità il reveal sarà dunque effettuato tramite le pagine della rivista.

Dynasty Warriors 9 è stato svelato lo scorso mese di dicembre con un breve teaser, Koei-Tecmo non ha però rivelato altri dettagli sul nuovo episodio dell'apprezzata serie musou, tra pochi giorni ne sapremo sicuramente di più. Il gioco dovrebbe uscire nelcorso del 2017 su piattaforme ancora non specificate, una versione per PlayStation 4 sembra essere più che certa, non è escluso che il titolo possa arrivare anche su Nintendo Switch.