Dynasty Warriors 9: nuovi screenshot incentrati su storia e personaggi

ha pubblicato una serie di nuovi screenshot in alta definizione per, mostrandoci i personaggi e le ambientazioni che faranno da sfondo alla nuova vicenda raccontata nel gioco. Le immagini sono state riportate nella galleria a fondo pagina.

Tanto per cominciare, possiamo vedere gli artwork e gli screenshot di ben sette personaggi, vale a dire Xun You, Xiahou Yuan, Lu Lingqi, Daqiao, Xiaoqiao, Zhang Fei e Zhuge Liang. Le altre immagini sono tratte dallo Story Mode, la modalità principale che terrà impegnati i giocatori con oltre dieci capitoli dedicati alla storia, in cui in ognuno di essi bisognerà completare un certo numero di obiettivi (ma si avrà compunque la possibilità di esplorare liberamente la mappa e di dedicarsi alle altre attività).

Ricordiamo che Dynasty Warriors 9 arriverà in Occidente su PS4, Xbox One e PC a data ancora da definire.