Dynasty Warriors 9: pubblicate nuove immagini per i personaggi

Nella giornata di oggiha aggiornato il sito ufficiale di, aggiungendo una serie di nuove immagini per i personaggi principali del gioco, vale a dire Cao Cao, Sun Jian, Sun Quan, Liu Bei, Yuan Shao, e Diaochan.

Dynasty Warriors 9 presenta nuove meccaniche di combattimento in stile "uno contro migliaia" tipiche dei musou, grazie all'introduzione dello State Combo System. Questo nuovo sistema consente ai giocatori di eseguire 3 diversi stili di attacco: Trigger Attacks, Flow Attacks e Finish Attacks, ognuno dei quali infligge danni progressivamente maggiori. In calce alla notizia trovate le nuove immagini pubblicate sul sito ufficiale.

Ricordiamo che Dynasty Warriors 9 uscirà nel corso di quest'anno in Giappone, esclusivamente su Playstation 4. Il gioco arriverà anche in Europa e in Nord America, ma siamo ancora in attesa di una data di lancio precisa.