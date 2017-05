Dynasty Warriors 9: prime immagini e nuovi dettagli dal settimanale Famitsu

Il nuovo numero del settimanale giapponese Famitsu ha dedicato largo spazio a, nuovo capitolo della serie musou di, fornendoci così nuove informazioni sul gioco e una vasta galleria di immagini.

Dynasty Warriors 9 concederà al giocatore una grande libertà di azione. Il vasto mondo open world, infatti, è costruito per permettere di agire secondo le proprie volontà, di esplorare e di combattere nei più disparati modi. Anche il meteo dinamico concorrerà a donare maggiore varietà al gameplay, permettendo, ad esempio, di colpire i nemici di soppiatto durante le ore notturne. Per un approccio più 'safe', inoltre, saranno disponibili anche gli archi con cui attaccare dalla lunga distanza.

La mappa di gioco comprende in tutto 10 città, insieme ad alcuni villaggi ed insediamenti. L'esplorazione è senza soluzione di continuità; viaggiando fra le aree di gioco, inoltre, si sbloccheranno alcuni combattimenti situazionali, e si potranno ovviamente attivare missioni principali e secondarie. Presente anche il teleport istantaneo tra le aree già visitate, così da velocizzare notevolmente gli spostamenti.

Dynasty Warriors 9 è al momento completo al 40%, e la data di lancio su PlayStation 4 non è ancora stata decisa. In calce all'articolo trovate le immagini (di qualità non ottimale, poiché scannerizzate) con cui poter dare un'occhiata a personaggi e ambientazioni di gioco.