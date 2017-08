Dynasty Warriors 9: vediamo 8 minuti di gameplay in alta definizione su PS4

ha pubblicato il primo video gameplay in alta definizione per, tratto dalla versionedel titolo. Il filmato, della durata complessiva di 8 minuti, permette di dare uno sguardo ravvicinato ai combattimenti e ai personaggi: lo trovate in cima alla notizia.

Nel filmato vengono mostrati molti elementi di gioco, per quella che sembra una produzione piuttosto generosa in termini di contenuti. Tra i personaggi possiamo vedere in azione Xiahou Dun, Guan Yu e Cheng Pu. Per quanto riguarda il gameplay e le location, invece, il video mostra un assedio ambientato durante il giorno, un'infiltrazione in città ambientata di notte, e un pacifico villaggio situato nella campagna cinese.

Ricordiamo che la versione occidentale di Dynasty Warriors 9 arriverà su PC, Playstation 4 e Xbox One a data ancora da destinarsi.