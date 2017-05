E3 2017: annunciata data e ora della conferenza Sony

Ci avviciniamo sempre più all'(E3) di Los Angeles, e, dopo, ancheha oggi annunciato data e ora in cui terrà la sua attesa press conference.

The PlayStation E3 Media Showcase, così come denominato ufficialmente, si terrà lunedì 12 giugno alle ore 18:00 PT (le 03:00 del mattino del 13 giugno in Italia). La conferenza, esattamente come accaduto un anno fa, avrà luogo allo Shrine Auditorium di Los Angeles.

Dunque non ci resta che attendere che Sony sveli tutte le nuove sorprese per i giocatori PlayStation 4 e PlayStation Vita. Everyeye seguirà da vicino l'evento, non mancando di aggiornarvi con notizie e anteprime. Vi invitiamo a tal proposito a continuare a seguire le nostre pagine e ad iscirvervi ai nostri canali Twitch e YouTube per rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità.