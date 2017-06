E3 2017: la conferenza di Devolver Digital si terrà il 12 giugno

ha oggi confermato che, in occasione dell', terrà la sua "Mega Press Conference" l'11 giugno alle ore 10 p.m. PT locali (ore 07:00 del 12 giugno in Italia); l'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Twitch

Purtroppo non possediamo ancora alcuna informazione sui contenuti della conferenza, ma intanto la compagnia ha già confermato che domani, 6 giugno, ci sarà l'annuncio di un nuovo gioco. Vi invitiamo dunque a rimanere sulle nostre pagine per non perdervi alcuna novità in merito.

Ricordiamo inoltre che Devolver Digital terrà anche l'Indie Picnic in occasione della fiera losangelina: come il nome suggerisce, l'iniziativa sarà interamente dedicata ai progetti indie della compagnia, che saranno messi in mostra al Convention Center di Los Angeles.