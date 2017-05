E3 2017: date e orari delle conferenze

Si avvicina l': la fiera americana si terràma come da tradizione i giorni precedenti l'apertura saranno dedicati alle conferenze e ai media briefing delle hardware house e dei principali publisher. Vediamo insieme date e orari degli appuntamenti confermati fino a questo momento.

Ad oggi, solamente Electronic Arts, Microsoft e Bethesda hanno annunciato gli orari dei loro show mentre Nintendo ha confermato che non terrà una conferenza stampa all'E3, tuttavia questo non esclude la messa in onda di eventuali Nintendo Direct ed eventi Treehouse, esattamente come accaduto negli ultimi anni. Nota bene: gli orari indicati tra parentesi si riferiscono all'ora esatta di trasmissione nel nostro paese.

Electronic Arts EA Play (Sabato 10 giugno ore 22:00) - Anche quest'anno, Electronic Arts sceglie di abbandonare la location dell'E3 per dar vita ad un evento dedicato denominato EA Play, in programma all'Hollywood Palladium dal 10 al 12 giugno. Proprio Sabato 10 giugno alle 22:00 si terrà un media broadcast durante il quale il publisher americano svelerà maggiori dettagli sui titoli della prossima stagione, tra cui Star Wars Battlefront 2, FIFA 18 e il nuovo episodio di Need for Speed.

Microsoft (Domenica 11 giugno ore 23:00) - Orario inusuale per la conferenza Microsoft, la casa di Redmond ha deciso di anticipare di un giorno la sua conferenza rispetto al tradizionale timeslot del lunedì, del resto questo è un anno importante per Microsoft, che all'E3 mostrerà tutta la potenza dello Scorpione. Uno show decisamente importante perchè proprio alla fiera americana scopriremo data di uscita, prezzo, design e line-up di lancio di Xbox Scorpio.

Bethesda (Lunedì 12 giugno ore 03:30) - Il publisher del Maryland invita i giocatori a Bethesdaland! La conferenza E3 di Bethesda si preannuncia molto interessante perchè la società sembra avere in serbo due importanti annunci che potrebbero riguardare franchise come Wolfenstein e The Evil Within, sebbene non ci siano ancora conferme in merito.

Ancora nessuna notizia per quanto riguarda le conferenze di Ubisoft e Sony Interactive Entertainment, anche il PC Gaming Show non è stato riconfermato per il momento.

Come da tradizione, Everyeye.it seguirà l'evento da Los Angeles, vi aggiorneremo con dirette speciali, notizie, Q&A e articoli dedicati alle novità viste in fiera. Restate sintonizzati per scoprire il palinsesto delle dirette su Twitch e se non lo avete già fatto, iscrivetevi al canale. Potete inoltre seguirci su Telegram per vivere l'evento a 360 gradi con foto esclusive, video e impressioni a caldo da Los Angeles. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire il profilo Facebook di Francesco Fossetti e la pagina di Everyeye.it.