Nella giornata di oggi,ha finalmente rivelato data e orario della sua attesa conferenza che terrà in occasione dell'di Los Angeles. L'evento della compagnia francese è in programma all'Oprheum Theatre il 12 giugno alle ore 22:00 italiane.

L'E3 di Ubisoft si prospetta essere uno dei più interessanti di tutta la fiera: tanti sono i giocatori che attendono l'annuncio ufficiale di Assassin's Creed Origins (di cui però si vocifera un reveal ufficiale fissato al 19 maggio), e maggiori dettagli sul neo annunciato Far Cry 5, nuova iterazione dell'apprezzata serie first person shooter. Sulle pagine di Everyeye trovate anche date e orari di tutte le altre compagnie che presenzieranno all'E3 2017.