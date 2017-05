E3 2017: PC Gaming Show in programma per il 12 giugno

La terza edizione delsi terrà il 12 giugno a Los Angeles, in occasione dell'E3 2017. L'evento avrà inizio alle 19:00 (ora italiana) e potrà essere seguito su Twitch, YouTube Gaming, Facebook Live e Microsoft Beam.

Condotto da Sean "Day[9]" Plott e sponsorizzato da Intel, il PC Gaming Show proporrà interviste, panel, reveal e annunci di nuovi giochi per PC. Tra i primi studi confermati per l'evento troviamo Bohemia Interactive, Tripwire Interactive, Cygames e Nexon, maggiori dettagli sui partner e sulla line-up verranno svelati in un secondo momento.

Ricordiamo che L'E3 2017 si terrà a Los Angeles dal 13 al 15 giugno, il PC Gaming Show è solamente uno dei tanti eventi che si terranno in occasione della fiera, su Everyeye.it trovate l'orario di tutte le conferenze annunciate fino a questo momento.