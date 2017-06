E3 2017: annunciate le dirette streaming di YouTube Live

hanno da poco annunciato la nuova edizione di YouTube Live, iniziativa grazie alla quale potremo seguire sulla celebre piattaforma di video sharing le maggiori conferenze programmate per l'E3 2017 di Los Angeles.

Le dirette saranno trasmesse fino alla risoluzione 4K e, oltre ad includere un coverage completo per tutti gli eventi più importanti della fiera, seguiranno da vicino anche diversi influencer e content creatori internazionali, tra cui AngryJoe, Ali-A, iJustine, MatPat, Nadeshot, Vikkstar e altri ancora da annunciare.

Le dirette, che potrete seguire collegandovi a questo indirizzo, sono così programmate:

Domenica, 11 giugno : 9 ore live dalle 22:00 alle 07:00 (orario italiano)

: 9 ore live dalle 22:00 alle 07:00 (orario italiano) Lunedì, 12 giugno: 8 ore live dalle 21:00 alle 05:30 (orario italiano)

In cima alla notizia potete trovare un video promozionale pubblicato da YouTube in occasione dell'annuncio. Continuate a seguire le pagine di Everyeye.it per non perdervi nessun aggiornamento sull'E3 2017 di Los Angeles.