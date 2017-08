Nel corso della propria conferenza, tenuta in occasione della Gamescom 2017,ha dedicato molto spazio a, con filmati e annunci: tra questi, troviamo, riedizione definitiva del gioco che include anche il relativo premium pass.

Il costo di questa nuova edizione è di $59.99, ed essa include le quattro espansioni di Battlefield 1. Come annunciato sul palco da EA stessa, Battlefield 1 Revolution è già disponibile, su PS4, Xbox One e PC. La compagnia ha inoltre annunciato una nuova modalità competitiva per il titolo, e mostrato la prima mappa dell'espansione "In the Name of the Zar", giocabile da ora.