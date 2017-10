EA chiude Visceral Games, Star Wars rimandato a data da destinarsi

Patrick Söderlund, executive vice president di, ha quest'oggi annunciato che la compagnia ha deciso di chiudere. Di conseguenza, il team al lavoro sull'ormai famoso action-adventure ambientato nell'universo disubirà importanti cambiamenti, così come il progetto in sé.

Lo sviluppo passerà a uno dei team interni di EA Worldwide Studios e sarà supervisionato da EA Vancouver. Come sappiamo, Visceral Games era al lavoro su un action-adventure con una forte componente narrativa, tuttavia l'azienda dopo aver testato il gioco e osservato i cambiamenti del mercato videoludico ha deciso di puntare su un'esperienza "più grande" che possa intrattenere i giocatori sul lungo periodo e che possa sfruttare tutte le potenzialità del Frostbite Engine. La data di uscita è stata inoltre rinviata a data da destinarsi, ed Electronic Arts è entrata in contatto con Amy Hennig per "discutere della sua prossima mossa".

Di seguito, un estratto dal comunicato ufficiale:

"La nostra industria si evolve più velocemente che mai. I titoli a cui vogliamo giocare e nei quali vogliamo investire il nostro tempo, le esperienze che vogliamo vivere e il modo di giocare sono in continuo cambiamento. Così come il modo di creare i giochi. In questo ambiente frenetico, noi puntiamo sempre a proporre esperienze che i nostri utenti vogliono vivere...e oggi, questo significa che apporteremo un importante cambiamento a uno dei nostri titoli in sviluppo.

Fino a questo momento Visceral ha lavorato su un action-adventure ambientato nell'universo di Star Wars. Nella sua forma attuale, si stava delineando come un'avventura lineare basata sulla narrativa. Nel corso del processo di sviluppo, abbiamo testato il concept con i giocatori, ascoltando il loro feedback e seguendo da vicino i cambiamenti fondamentali del mercato. È diventato chiaro che al fine di consegnare un'esperienza che avrebbe potuto divertire a lungo i giocatori, era necessario dare una svolta al design. Manterremo gli splendidi effetti visivi, la fedeltà all'universo di Guerre Stellari, e l'obiettivo di dare vita a una storia nel mondo di Star Wars. Soprattutto, trasformeremo il gioco in un'esperienza più estesa che possa offrire più varietà, poggiandosi sulle capacità del Frostbite e re-immaginando gli elementi centrali della produzione per dare ai giocatori la possibilità di esplorare un'avventura di Star Wars più profonda e ampia".