EA continuerà a supportare Star Wars Battlefront

Anche senon riceverà nuovi contenuti per la modalità Skirmish, questo non significa chenon continuerà a supportare il gioco con altre novità: la conferma arriva da un post pubblicato sul sito ufficiale

"Il nostro team sta analizzando con attenzione le ultime segnalazioni dei bug e le richieste per i nuovi contenuti. Il supporto per Star Wars Battlefront non si è ancora concluso. Anche se non amplieremo l'offerta della modalità Skirmish, questo non significa che non ci saranno altre novità in arrivo nel prossimo futuro.", afferma Mat Everett di Electronic Arts. Naturalmente l'attenzione del publisher sarà rivolta anche a Star Wars Battlefront 2, il sequel del gioco atteso per la fine del 2017.