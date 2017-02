EA elogia la nuova IP di BioWare: potrebbe cambiare il genere degli action

La nuova IP di BioWare, introdotta per la prima volta durante l’E3 2014, è prevista per l’inizio del 2018, e punta a offrire meccaniche di gioco inedite e nuovi concetti collocati in un mondo vasto e fantasioso tipico delle opere fantascientifiche e fantasy per le quali la casa di sviluppo è nota.

Il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha svelato qualche nuovo dettaglio sul progetto di BioWare, confermando innanzitutto la pubblicazione nei primi mesi del prossimo anno:

“Alla fine del prossimo anno fiscale, il nostro studio - BioWare - distribuirà un’IP completamente inedita”, ha dichiarato Wilson, “con nuove maccaniche di gameplay , nuove storie e un universo originale. Questo gioco ha le potenzialità per cambiare il modo in cui le persone concepiscono un titolo action, unendo i giocatori in modi mai visti prima d’ora. Siamo elettrizzati per il futuro di questo nuovo franchise e della sua capacità di attrarre un grande pubblico.”

Nel proseguo della conferenza, il CEO della compagnia ha inoltre confermato che non si tratterà di un titolo RPG, ma di un’avventura action; ciononostante non mancherà la profonda progressione del personaggio, caratteristica che non manca mai nei lavori di BioWare. Ulteriori notizie sulla nuova IP saranno diffuse nel corso dell’anno.