EA: FIFA 18 su Switch sarà una vittoria sia per noi che per Nintendo

Come ben saprete, saràil primo titolo firmatoad arrivare su Nintendo Switch. Il colosso statunitense sembra aver posto una particolare cura nella realizzazione di questa versione del simulatore calcistico, considerando anche che è stato realizzato appositamente un engine grafico customizzato

Parlando ai microfoni di DualShockers durante il PAX West di Seattle, il producer Andrei Lazarescu è tornato sull'argomento, ribadendo - a nome di tutta Electronic Arts - di essere in completa fiducia verso il debutto del gioco sull'ibrida della casa di Kyoto. FIFA 18 su Switch sarà un "io vinco-tu vinci", secondo Lazarescu, e riuscirà a diventare in breve tempo un "must have" per i possessori della console, al pari di titoli come Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

FIFA 18 uscirà su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 e Xbox 360 il 29 settembre. Voi cosa ne pensate? Il calcistico di EA riuscirà a spopolare anche su Switch?