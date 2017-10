EA Motive: SW Battlefront 2 non è un Pay To Win ma le accuse sono comprensibili

Chris Matthews diè stato recentemente intervistato da GameSpot USA e in questa occasione ha parlato delle microtransazioni di, titolo di cui ha curato la campagna single player in collaborazione con

Matthews ribadisce con decisione come il comparto multiplayer non sia assolutamente orientato al Pay To Win, nonostante qusto definisce "comprensibili" le accuse della community: "Capisco le accuse... tanti giochi hanno sfruttato e sfruttano ancora adesso questo modello di business. DICE ha prestato molta attenzione al bilanciamento delle Star Cards e vi assicuro che il gioco non è in alcun modo un Pay To Win. Mi rendo conto però che sia un termine difficile da evitare.... è comprensibile che sia stato utilizzato e associato al nostro gioco."

Lo studio svedese ha ascoltato i consigli della community ed ha lavorato duramente sul bilanciamento del comparto multiplayer, le microtransazioni non dovrebbero quindi influire negativamente sul gameplay. Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PS4 e Xbox One.