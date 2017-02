EA Origin Access: una settimana di prova gratuita per i nuovi iscritti

ha annunciato che tutti i nuovi iscritti al programmaavranno a disposizione una settimana di prova gratuita, trascorsa la quale sarà possibile decidere di disdire o rinnovare l'abbonamento al prezzo di 3,99 euro per trenta giorni o 24,99 euro per dodici mesi.

Tra i giochi inclusi nel vault di EA Origin Access troviamo Star Wars Battlefront, Unravel, Mirror’s Edge Catalyst, Battlefield 4, Need for Speed, Titanfall, Dragon Age Inquisition, SimCity, The Banner Saga, la trilogia di Dead Space e Need for Speed Most Wanted, solamente per citarne alcuni.

Gli abbonati avranno la possibilità di provare i nuovi titoli Electronic Arts, inoltre è previsto uno sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati tramite la piattaforma Origin. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Origin Access.