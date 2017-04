EA Play 2017: disponibili gratuitamente i biglietti dell'evento

Qualora foste interessati a partecipare all', fareste bene a visitare subito il sito ufficiale di: i biglietti dell'evento pre-E3 sono adesso disponibili, ed essendo gratuiti e in numero limitato potrebbero esaurirsi nel giro di poco.

Durante l'EA Play 2017, che si terrà in quel di Los Angeles dal 10 al 12 giugno, i fan avranno l'opportunità di provare con mano i nuovi titoli del publisher americano, come Star Wars Battlefront 2, il prossimo Need For Speed e Madden 18, FIFA 18, e NBA Live 18. Gli utenti a casa, invece, potranno seguire le ultime novità della fiera grazie al Live@EA PLAY, una diretta di 90 minuti con gameplay, interviste ai i team di sviluppo e anticipazioni sui giochi più attesi.