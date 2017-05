EA Play 2017: Electronic Arts rivela la line-up dei titoli giocabili

Ormai manca davvero poco all'inaugurazione dell', l'evento pre-E3 di, e l'azienda americana ha finalmente svelato la line-up dei titoli che i giocatori potranno provare con mano in quest occasione.

La lista comprende Star Wars Battlefront II, FIFA 18, Madden NFL 18, NBA LIVE 18, il nuovo Need for Speed, The Sims Mobile, The Sims 4, Battlefield 1: In The Name of the Tsar (DLC), Madden NFL Mobile, NBA LIVE Mobile, FIFA per Nintendo Switch e i nuovi contenuti di Star Wars: Galaxy of Heroes e Titanfall 2. Ricordiamo che il 10 giugno alle 21:00 (orario italiano) Electronic Arts terrà la sua conferenza pre-E3. Come ogni anno, noi di Everyeye seguiremo l'evento losangelino con dirette speciali, notizie, Q&A e articoli. Qui trovate date e orari di tutti gli appuntamenti dell'edizione 2017.